Foot - LOSC

LOSC : Fonte affiche ses ambitions XXL en Ligue des Champions !

Publié le 13 septembre 2021 à 21h40 par La rédaction

Mardi soir, le LOSC rencontrera Wolfsburg pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Le défenseur lillois, José Fonte, a dévoilé ses ambitions en C1.