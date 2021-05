Foot - Ligue 1

Ligue 1 : Vers un incroyable dénouement pour le PSG ?

Publié le 22 mai 2021 à 7h20 par La rédaction

Cette 38e et dernière journée de Ligue 1 promet d’être incroyable. A tous les étages du championnat de France, le suspense est à son comble. Voici nos pronostics, livrés avec notre partenaire Barrière Bet. Et quelques surprises au programme…

Partenaires pour la Ligue 1 (et cet été pour l’immanquable Euro 2021), Barrière Bet et Le 10 Sport s’attachent à vous proposer les meilleures conditions de paris sportifs. Et ce week-end, avec la dernière journée du championnat de France, vous allez être servi… Du suspense pour le titre de champion (Lille, Paris ou même Monaco), pour les places européennes (Monaco, Lyon, OM et Lens) et pour le bas de tableau : un scénario cousu main pour vibrer. Et pour laisser la place à des surprises…

Lille craque, Paris champion ?

Pour cette dernière grille de la saison, Le 10 Sport tente un gros coup : PSG champion de France. Comment ? En misant sur le match nul entre Angers et Lille (cote à 4,80- cliquez ici pour suivre l'évolution des cotes en temps réel) et sur la victoire du PSG contre Brest (cote à 1,25). Un combiné coté à 6 qui peut rapporter très gros. 50 euros de mise sur ce pari, c’est 300 euros dans votre poche.



Pourquoi ce pari ? Parce que l’enjeu est énorme. Et que Lille n’a pratiquement pas commis de faux-pas. Hormis le week-end dernier, même si ce n’était qu’un joker de grillé, le nul contre l’ASSE est le signe d’une fragilité nordiste. Pour résister à cette pression, il faut être solide. Paris l’est bien plus que Lille. L’expérience des grands rendez-vous est dans le camp parisien, avec une équipe qui n’a pas tremblé devant le Barça et le Bayern Munich cette saison… Dans cette saison un peu folle, Paris a clairement ses chances et reviendrait de nulle part.



Pour le reste de cette 38e journée, voici nos pronostics en partenariat avec Barrière Bet , qui met à votre disposition une offre exceptionnelle de bienvenue.

Nantes - Montpellier : 1-1

Reims - Bordeaux : 0-2

Strasbourg - Lorient : 0-0

Angers - Lille : 1-1

Rennes - Nîmes : 3-1

ASSE - Dijon : 2-1

Lens - Monaco : 2-3

Lyon - Nice : 3-1

Brest - PSG 0-2

Metz - OM : 1-2



A vous de jouer ! Bonne chance...