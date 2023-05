Un drame se produit, le FC Nantes doit lâcher 110M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Plus de quatre ans après la mort tragique d’Emiliano Sala dans un crash d’avion, Cardiff, qui venait de l’acheter, n’en a pas fini avec le FC Nantes. Le club gallois a déposé une assignation auprès du tribunal du commerce de Nantes et réclame 110M€ aux Canaris. Le club présidé par Waldemar Kita a déjà réagi.

Difficile d’oublier la date du 21 janvier 2019 lorsque l’on est fan de football. En partance pour Cardiff où il venait de signer presque à contrecœur alors qu’il voulait rester au FC Nantes, Emiliano Sala a trouvé la mort dans un crash d’avion. Le corps de l’Argentin sera retrouvé deux semaines plus tard au large de l’île de Guernesey, au contraire de celui de David Ibbotson, le pilote de l’avion.

Cardiff réclame 110M€ au FC Nantes

Quatre années se sont écoulées depuis cette date et le nom d’Emiliano Sala fait toujours parler… dans les tribunaux. Même si la famille apprécierait faire son deuil en paix, impossible pour elle de mettre de côté les divers litiges qui concernent le FC Nantes et Cardiff. Comme le révèle le journal L’Équipe , le club gallois a déposé vendredi dernier une assignation auprès du Tribunal de commerce de Nantes, visant à condamner principalement « la société FC Nantes à verser la somme, à parfaire, de 100 millions d'euros avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, au titre des pertes de revenus subies ».

Willie McKay, l’intermédiaire suspect

Cardiff réclame 10M€ de plus au FC Nantes pour le remboursement du premier versement du transfert. « Le CCFC se réserve le droit de faire évoluer le montant de sa demande, dans l'hypothèse où il serait condamné à verser les deux autres échéances (6 M€ et 5 M€, dont il conteste aussi le paiement) prévues dans le contrat », précise le document de 22 pages rédigé par le club de Championship, en Premier League à l’époque des faits. 2M€ supplémentaires sont attendus pour « préjudice réputationnel subi », Cardiff visant le FC Nantes pour avoir mandaté Willie McKay, intermédiaire sans licence fédérale. C’est aussi lui qui a planifié le vol fatal à Emiliano Sala.

«Le FC Nantes doit être puni»

« Il aurait pu inscrire les quelques buts qui nous auraient sauvés de la rétrogradation en Championship (Cardiff a terminé 18e de PL à l'issue de la saison 2018-2019). Cela a entraîné une perte de 100 millions de livres (115 M€), au minimum, pour le club. Sala n'a pas joué un seul match pour nous. Pourquoi devrions-nous payer l'intégralité de son transfert ? Le FC Nantes doit être puni. Il a négocié avec un agent sans licence », pestait Vincent Tan, le propriétaire de Cardiff, au journal L’Équipe il y a deux mois.

«Une nouvelle démonstration de l'acharnement de Cardiff»