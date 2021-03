Foot - FC Nantes

FC Nantes : La réaction de Kombouaré après la victoire face au PSG !

Publié le 15 mars 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 15 mars 2021 à 10h45

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré n’a pas caché sa fierté après la victoire de son équipe face au PSG (1-2) ce dimanche.