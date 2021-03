Foot - FC Nantes

FC Nantes : Le message fort d’Abdoulaye Touré après le PSG !

Publié le 14 mars 2021 à 23h55 par La rédaction

Ce dimanche, le FC Nantes a créé la surprise au Parc des Princes en s’imposant face au PSG (2-1). Après la rencontre, Abdoulaye Touré a envoyé un message fort à ses coéquipiers, alors que les Canaris luttent toujours pour leur survie en Ligue 1.