Equipe de France : Deschamps se fait interpeller au FC Nantes

Déjà appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Alban Lafont n’a toutefois jamais connu de sélection. De plus, cela fait maintenant un moment que le gardien du FC Nantes n’est plu venu à Clairefontaine. Pas de quoi attrister le principal intéressé qui est lucide concernant la concurrence à son poste chez les Bleus. Pour autant, Lafont n’oublie pas la sélection.

Didier Deschamps a l’embarras du choix à tous les postes au moment de composer sa liste pour l’équipe de France. Disposant d'un réservoir de talents énorme, le sélectionneur n’a qu’à se servir. Cela vaut aussi pour le poste de gardien où derrière Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola, il y a encore de sérieux concurrents.



Alban Lafont fait partie de ces gardiens qui peuvent également prétendre à l’équipe de France. Toutefois, cela fait maintenant un petit moment que le portier du FC Nantes n’a plus été appelé par Didier Deschamps. Interrogé sur ce sujet et son absence de la sélection en conférence de presse, Lafont a avoué : « Ça n’a pas été dur à digérer parce que quand je regarde les gardiens en sélection, ils méritent d’être là. Ils ont l’habitude de jouer de grandes compétitions, dont la C1 ».

