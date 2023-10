FC Nantes : Snobé par Deschamps, il lâche une annonce

Jean de Teyssière

Lors du rassemblement d'octobre, Didier Deschamps a, comme d'habitude, annoncé qui serait sélectionné. Parmi les gardiens, rien ne bouge avec les sélections de Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola. Plus d'un an après avoir été appelé pour la première fois avec les Bleus, Alban Lafont ne parvient toujours pas à se faire une place mais il est lucide et comprend la décision du sélectionneur des Tricolores.

Désormais âgé de 24 ans, Alban Lafont n'a plus le statut de jeune espoir du football français. S'il est évidemment encore jeune, le gardien français n'a toujours pas vécu la moindre titularisation en équipe de France, l'empêchant d'avoir le titre d'international. Pourtant, il aurait pu profiter des retraites successives d'Hugo Lloris et Steve Mandanda pour se faire une place, mais depuis que ces deux monuments français ont stoppé la sélection, Alban Lafont n'a toujours pas été appelé.

«Ça n’a pas été dur à digérer»

Neuvième de Ligue 1, le FC Nantes recevra ce dimanche le Montpellier HSC. De retour de blessure après s'être fracturé une côte lors de la première journée de Ligue 1, Alban Lafont, le gardien du FC Nantes, a été invité en conférence de presse à réagir l'absence de convocation en équipe de France : « Ça n’a pas été dur à digérer parce que quand je regarde les gardiens en sélection, ils méritent d’être là. Ils ont l’habitude de jouer de grandes compétitions, dont la C1. Ils sont à leur place mais ça me motive encore plus, j’ai encore plus envie de progresser. »

«Ça aurait pu être pire»… Il échappe à la catastrophe avec le FC Nantes https://t.co/c51o7Qk388 pic.twitter.com/69uQoAgwvr — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

«C’est un rêve que j’ai envie d’accomplir»