Catastrophe au FC Nantes, le coupable est désigné

Le FC Nantes est en grand danger. 17ème de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, le club est à la dérive. Les récents changements apportés par Waldemar Kita n'ont, pour l'instant, pas crée l'effet escompté. Le temps est compté pour la formation et son président, qui n'a pas été épargné par le journaliste Jacques Vendroux.

Cela fait un bail. La dernière victoire du FC Nantes remonte au 5 avril lors d'une rencontre de Coupe de France face à l'OL. Les Canaris se qualifiaient alors pour la finale de la compétition et espérait rejoindre l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le scénario d'une relégation qui pointe le bout de son nez. Le club a perdu confiance en ses capacités et peine à retrouver sa combativité sur le terrain. Afin de créer un électrochoc et tenter de relancer la machine, la direction du FC Nantes a décidé de se séparer d'Antoine Kombouaré et d'accueillir en équipe première Pierre Aristouy, alors coach des U19.





Le FC Nantes inquiète

Pour sa première apparition en Ligue 1, Aristouy a réalisé un match plutôt prometteur face à Toulouse, avant que le club retombe dans ses travers. Complètement absent samedi dernier, le FC Nantes a encaissé une défaite inquiétante face à Montpellier à domicile. Les Canaris n e sont qu'à un point du premier non relégable, l'AJ Auxerre, et un duel brûlant se profile entre les deux formations.

« C'est impossible de construire »