Stupeur au FC Nantes, il veut faire couler le club

Ce samedi, le FC Nantes a connu une nouvelle désillusion à domicile face à Montpellier. Actuellement 17ème et premier relégable en Ligue 1, le club nantais espère profiter de ses deux dernières rencontres - face à Lille mais surtout face à Angers - pour pouvoir se maintenir dans l’élite. Mais les joueurs d’Angers, dont Himad Abdelli, se feront un malin plaisir de faire descendre les Canaris en Ligue 2 avec eux.

Cette fin de saison de Ligue 1 devrait être le théâtre d'une lutte acharnée pour le maintien. Dans une saison historique où quatre équipes seront reléguées, la 16ème place est forcément très disputée. Si Angers, Ajaccio et Troyes sont d’ores et déjà condamnés à la descente, ce n’est pas le cas de Nantes, qui lutte à distance avec l’AJ Auxerre pour tenter de se sauver.

Auxerre et Nantes au coude-à-coude pour le maintien

Malgré une prestation courageuse, les Auxerrois se sont inclinés sur leur pelouse face au PSG ce dimanche (1-2), et ne possèdent toujours qu’un petit point d’avance sur les Canaris . Les deux équipes affronteront toutes les deux des adversaires coriaces (Lens lors de la 38ème journée pour Auxerre, et Lille lors de la 37ème pour Nantes) dans une lutte pour le maintien animée entre les deux clubs.

Angers ne fera pas de cadeau à Nantes pour le maintien