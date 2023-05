C'est la crise, la terrible annonce du FC Nantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle désillusion pour le FC Nantes. Les hommes de Pierre Aristouy se sont lourdement inclinés face à Montpellier ce samedi après-midi (0-3) et risquent la relégation en Ligue 2. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final, le technicien est apparu abattu et a regretté les nombreuses erreurs commises par ses joueurs.

Le FC Nantes s'enfonce au classement. Après un nul encourageant face à Toulouse dimanche dernier (0-0), les Canaris e spéraient enchaîner, mais se sont cassés les dents face à Montpellier (défaite 0-3). Un samedi cauchemardesque pour le FC Nantes, qui a, aussi, perdu Andy Delort sur blessure. Présent en conférence de presse, Pierre Aristouy n'a pas mâché ses mots.

« On ne fait pas mal à l'adversaire »

« Ce n'est pas du désarroi ou une sensation d'abandon, c'est de la déception, une prise de conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une fragilité, une fébrilité mentale qui nous fait déjouer. On manque de confiance, de spontanéité, pour s'engager totalement et être précis dans ce qu'on entreprend. On a plutôt bien démarré le match, on manque un peu d'impact et de précision dans les derniers gestes. On ne fait pas mal à l'adversaire. Il n'y a pas assez de dépassements de fonctions et nos attaquants ne font pas assez de courses à haute intensité » a confié l'entraîneur du FC Nantes, qui regrette les erreurs de son équipe.

Les regrets du FC Nantes