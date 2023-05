Bagarre au FC Nantes, on sait pourquoi le fils du président en est venu aux mains !

Alexis Brunet

Le FC Nantes vit une fin de saison très compliquée. Après une défaite en finale de Coupe de France face à Toulouse sur le score de 5-1, les Canaris sont maintenant 17èmes de Ligue 1 et donc premiers relégables. Dernier événement en date, avant le match face à Toulouse ce dimanche après-midi, une bagarre a éclaté entre Franck Kita et Mogi Bayat, un agent proche de Waldemar Kita. On connaît maintenant la raison de cette altercation.

Le FC Nantes est en mission commando dans cette fin de saison. Le club de Waldemar Kita doit gagner un maximum de points et espérer un mauvais pas de l'AJ Auxerre, Brest ou bien Strasbourg, pour avoir un espoir de maintien. Cela a de quoi surprendre, car Nantes jouait la finale de la Coupe de France il y a 15 jours et aujourd'hui, le club se bat pour ne pas descendre en Ligue 2.

Antoine Kombouaré a été viré

Pour tenter de réussir l'opération maintien, les dirigeants nantais ont choisi de se séparer d'Antoine Kombouaré. Le tacticien qui avait permis au FCN de décrocher la Coupe de France l'année dernière, a été remplacé par Pierre Aristouy, l'ancien entraîneur des moins de 19 ans du club. Le nouveau coach des partenaires de Ludovic Blas doit donc commencer sa mission face à Toulouse ce dimanche après-midi, mais le climat n'est pas forcément le meilleur.

Une bagarre a éclaté entre Franck Kita et Mogi Bayat

En marge du match face à Toulouse, une bagarre a éclaté entre Franck Kita, le fils du président nantais Waldemar Kita et Mogi Bayat, qui est un agent proche de Kita père. Selon les informations du journaliste Simon Reungoat, c'est Franck Kita qui serait à l'origine de celle-ci. Bayat, qui était interdit d'approcher le groupe nantais par Antoine Kombouaré, est apparu à l'arrivée du bus du FCN au Stadium. Franck Kita s'est donc empressé d'aller saisir Bayat par le col pour le faire partir. C'est Waldemar Kita qui a dû séparer les deux hommes. Autre polémique du jour, le refus de Mostafa Mohamed de porter le maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel contre Toulouse.