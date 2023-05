FC Nantes : Surréaliste, deux dirigeants se battent juste avant le début du match !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le FC Nantes se prépare pour un match capital contre Toulouse dans la course au maintien, il y a eu beaucoup d’incidents en interne. Mostafa Mohamed a refusé de jouer en raison du flocage arc-en-ciel mis en place pour la lutte contre l’homophobie. Dans le même temps, une bagarre a éclaté entre Franck Kita et l’agent Mogi Bayat.

Le FC Nantes est au fond du trou et continue de creuser. Les Canaris sont tombés dans la zone rouge après les deux défaites consécutives contre Brest et Strasbourg, deux concurrents directs pour le maintien. Antoine Kombouaré n’aura pas survécu à cette période catastrophique et a été licencié par le FC Nantes.

Mostafa Mohamed refuse de jouer contre Toulouse

Pierre Aristouy le remplace et pour sa première, Nantes se rend à Toulouse, son bourreau en finale de Coupe de France (5-1). L’avant-match a déjà été marqué par un fait inattendu. Alors qu’il s’est déplacé à Toulouse avec ses coéquipiers, Mostafa Mohamed a fait savoir à son staff qu’il ne jouerait pas, 30 minutes seulement avant l’annonce de la composition révèle le journal L’Équipe . La raison ? Le flocage aux couleurs du drapeau LGBT mis en vigueur ce week-end en raison de la lutte contre l’homophobie.

Scandale au FC Nantes, un joueur part au clash https://t.co/MwULaxxEVC pic.twitter.com/5vFf8f5V1Y — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Une bagarre éclate, le président sépare tout le monde !