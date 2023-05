Scandale au FC Nantes, un joueur part au clash

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 arborent ce week-end des maillots aux flocages arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie, certains joueurs refusent de porter cette tenue spéciale. C’est notamment le cas de Mostafa Mohamed au FC Nantes, alors que l’attaquant algérien a bien fait le déplacement jusqu’à Toulouse.

Comme chaque année, la LFP a organisé dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 l’opération maillot arc-en-ciel, avec comme slogan « Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot ». Ainsi, les flocages de chaque joueur sont aux couleurs de l’arc-en-ciel ce week-end, avec des maillots mis en vente aux enchères dans la foulée des matches au profit de plusieurs associations luttant contre l’homophobie. « En portant ce maillot, le football professionnel français affichera un message de diversité, d’espoir et d’amour. Un message d’amour d’un football qui nous fait vibrer et qui doit être ouvert à tous », annonçait la LFP dans un communiqué. Cependant, cette saison encore, la position de certains joueurs suscite la polémique.

Séisme au FC Nantes, la surprise est totale ! https://t.co/FTUOTDTp1p pic.twitter.com/fB9Ac1zlfm — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Mostafa Mohamed refuserait de porter le maillot contre l’homophobie

C’est notamment le cas de Mostafa Mohamed si l’on en croit L’Équipe . Présent à Toulouse ce dimanche avec le reste du FC Nantes, l'attaquant égyptien aurait refusé de porter le maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel et serait donc resté à l’hôtel, alors que les Canaris , 17es de Ligue 1, disputent une rencontre décisive pour le maintien, dont le coup d’envoi a été reporté à 16:30 « suite à une opération de sécurité actuellement en cours dans les tribunes du Stadium » a indiqué Toulouse. Une première difficile pour Pierre Aristouy, successeur d’Antoine Kombouaré, alors que le staff du FC Nantes n'aurait appris que trente minutes avant l'annonce de la composition d'équipe la décision de Mostafa Mohamed.

À Toulouse aussi, des joueurs ne veulent pas jouer