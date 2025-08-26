Daniel Riolo : Un joueur de Ligue 1 l’attaque sur les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Réputé pour ne pas prendre de pincettes lors de certaines de ses analyses, Daniel Riolo a récemment affirmé que l’attaquant de l’OL Georges Mikautadze avait quelques petits problèmes de comportement. Une attaque qui n’a pas été appréciée du principal intéressé, qui a directement répondu à l’éditorialiste sur les réseaux sociaux.

Plusieurs équipes de Ligue 1 se sont démarquées lors de ces deux premières journées de championnat. En effet, après deux matchs joués, c'est bien l'OL qui figure en tête du classement, de quoi donner de la confiance aux partenaires de Georges Mikautadze avant la réception de l'OM ce dimanche soir.

Riolo s'en prend à Mikautadze L'attaquant géorgien lui, réalise un bon début de saison. Titulaire indiscutable avec le départ d'Alexandre Lacazette cet été, Mikautadze a déjà ouvert son compteur et s'impose peu à peu comme une référence parmi les attaquants du championnat de France. Néanmoins, cela n'a pas empêché Daniel Riolo de pointer du doigt le comportement du joueur de l'OL dernièrement.