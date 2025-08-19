La Ligue 1 sur Canal+ : Le coup de tonnerre de dernière minute !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ligue 1+, la nouvelle chaîne de la LFP, a suscité un vif intérêt pour la reprise du Championnat le week-end dernier, totalisant déjà plus de 600 000 abonnés. Tandis que la LFP se réjouit de ce succès fulgurant, des négociations secrètes ont repris récemment avec Canal+ pour la distribution de Ligue 1+, mais le différend judiciaire entre les deux parties a empêché la finalisation d’un accord.

La LFP savoure le premier week-end de sa chaîne. « Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés et nous pensons qu'on fera en une seule journée de Championnat, la J1, ce qui a été fait sur l'ensemble de la saison précédente (par DAZN, le diffuseur principal de la Ligue 1 en 2024-2025), s’est réjoui Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, auprès de L’Équipe. C'est beaucoup en effet. Après, ce n'est pas le même tarif d'abonnement (14,99 euros par mois pour un engagement d'un an avec les trois premiers mois à un tarif encore plus bas). C'est donc plus de 600 000 abonnés, avec notre propre plateforme, mais aussi Amazon, DAZN. C'est également l'ensemble des « telco », les quatre principaux (Free, SFR, Bouygues et Orange), plus quelques autres. Tous considèrent que c'est un départ hors normes. »

Les bases d’un accord trouvées entre la LFP et Canal+, mais... Comme prévu, Ligue 1+ n’était pas accessible via Canal+, avec qui les relations restent très compliquées. Pourtant, L’Équipe révèle ce mardi que la Ligue et la chaîne cryptée avaient négocié ces derniers jours les bases d'un accord de distribution pour la nouvelle chaîne, mais les discussions ont de nouveau capoté.