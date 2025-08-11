Ligue 1 : Après le fiasco, DAZN revient en force avec une offre spectaculaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela restera comme l'un des plus grands fiascos de l'histoire audiovisuelle du football français. Après seulement une saison, DAZN avait effectivement rendu ses droits face à l'absence majeure d'abonnés, qui ont notamment fui à cause du prix de l'abonnement. Et pourtant, la plateforme anglaise est déjà de retour avec une offre incluant Ligue1+, la nouvelle chaîne de la LFP qui diffuse le championnat de France. Et cette fois-ci, il s'agit d'une offre alléchante.

Vendredi soir la Ligue 1 reprend ses droits avec un premier choc opposant le Stade Rennais à l'OM. Ce sera l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir la nouvelle plateforme créée par la LFP pour diffusée le championnat de France : Ligue1+. Une chaîne à laquelle il est d'ailleurs possible de s'abonner depuis ce lundi avec différentes offres, donc certaines peuvent surprendre.

DAZN propose une offre avec Ligue 1+, c'est une surprise ! En effet, DAZN a dégainé une offre que personne n'a vu venir. Et pour cause, après le fiasco de la saison dernière et l'abandon des droits de diffusion de la Ligue 1, on n'imaginait plus la plateforme anglaise collaborer avec la LFP. Et pourtant, DAZN propose un abonnement à 14,99€ par mois qui donne accès à Ligue1+, mais également au reste du catalogue dont la Serie A ou encore l'Eredivisie et le championnat belge. Une offre spectaculaire, bien éloignée des tarifs pratiqués il y a encore un an pour s'abonner.