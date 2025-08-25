Giovanni Castaldi : Le règlement de compte à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais consultant pour Ligue1+, Giovanni Castaldi était en plateau pour débriefer la victoire de l'OL contre Metz (3-0). L'occasion pour Corentin Tolisso de faire passer un message au journaliste qui l'avait vivement critiqué il y a deux saisons. Et le milieu de terrain lyonnais n'a pas oublié.

Consultant pour Ligue1+, Giovanni Castaldi est intervenu à l'antenne après la victoire de l'OL contre le FC Metz (3-0). Le journaliste a notamment interrogé Corentin Tolisso, auteur d'un excellent début de saison, en lui demandant s'il s'imaginait en équipe de France. Une question qui a visiblement fait plaisir au milieu de terrain lyonnais, qui se souvenait de la façon dont Giovanni Castaldi avait parlé de lui par le passé.

Tolisso répond à Castaldi « Je tenais à vous dire quelque chose. Il y a deux ans, quand vous travailliez sur une autre chaîne, j’avais pu voir ce que vous aviez dit sur moi après un match contre Monaco. Ça m’avait un peu touché et surtout, ça m’avait beaucoup motivé, donc j'ai envie de vous dire merci », rappelle-t-il au micro de Ligue1+.