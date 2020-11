Foot - Bordeaux

Bordeaux : Quand Daniel Riolo dézingue Hatem Ben Arfa !

Publié le 3 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Revenant sur la déroute de Bordeaux contre Monaco, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Hatem Ben Arfa.

Pour tenter de relancer sa carrière après une dernière expérience compliquée à Valladolid, Hatem Ben Arfa a donc choisi de retrouver la Ligue 1. Après l’OL, l’OM, l’OGC Nice, le PSG et Rennes, l’international français connait une nouvelle expérience dans le championnat de France du côté de Bordeaux. Libre cet été, le joueur de 33 ans est venu étoffer l’effectif de Jean-Louis Gasset sur les bords de la Garonne. Désormais, tous les projecteurs sont braqués vers Ben Arfa et ce dimanche, face à l’AS Monaco, le Bordelais n’a pas vraiment séduit, notamment Daniel Riolo.

« On ne peut pas être joueur professionnel en courant si peu »