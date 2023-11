Vente ASSE : Une offre de 30M€ va partir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier lié à la vente de l'ASSE serait entré dans sa dernière ligne droite. Propriétaires du club stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient prêts à passer la main. Des discussions auraient lieu en coulisses avec un pool d'investisseurs d'origine portugaise. Une offre pourrait être transmise dans les prochains jours.

Après plus de deux ans de rumeurs et de rebondissements, la vente de l'ASSE pourrait devenir réalité. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient décidés à passer la main. Dernièrement, un pool d'investisseurs français d'origine portugaise se serait manifesté.

Une offre se prépare

Selon les informations de Peuple-Vert divulguées ce dimanche, ce projet intitulé « Panthère noire » serait concret. Des discussions entre ces investisseurs et les actionnaires auraient débuté en coulisses. Dans les prochaines semaines, une somme comprise entre 25 et 30M€ devrait être transmise.

La vente de l'ASSE est imminente ?