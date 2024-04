Vente ASSE : Un candidat veut imiter le Real Madrid et prépare du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le quotidien L'Equipe évoque, ce jeudi, des négociations entre l'ASSE et un fonds d'investissement étranger pour la vente du club, un homme d'affaires français a envoyé sa candidature. Il s'agit d'Hubert Patural, qui aurait récemment rencontré Roland Romeyer et qui a, longuement, détaillé son projet pour l'équipe stéphanoise.

Le feuilleton autour de la vente de l'ASSE est relancé. Selon les informations de L'Equipe, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient entrés en négociation avec un fonds d'investissement américano-canado-chinois, qui envisagerait de placer à la tête du club Ivan Gazidis, ancien directeur sportif du Milan AC et d'Arsenal. Mais un homme d'affaires local s'est, aussi, déclaré candidat au rachat de l'ASSE.

Hubert Patural envoie sa candidature

Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato , Hubert Patural a détaillé son projet. Il y a quelques semaines, il a eu l'occasion de rencontrer Roland Romeyer. « Je lui exprime clairement que je suis en mesure de provisionner, avec mes investisseurs, entre 85 et 100 M€ d’investissements dès la prochaine saison, dont 40M€ pour l’acquisition, que le club soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 » a-t-il confié. Mais le contact avec le président du diréctoire de l'ASSE a vite été rompu : « Cela se solde le lendemain par une fuite incongrue dans la presse de notre rencontre pour justifier la rupture de nos relations » . Mais il en faut plus pour décourager Patural, interpellé par le comportement des dirigeants stéphanois. « J’apprends que les vendeurs mènent des discussions avec des fonds étrangers et obscurs qui offrent 20 à 25 M€. Et alors que je provisionne 85 à 100 M€ d’investissements, dont 40M€ pour l’achat, on balaie mon offre d’un revers de la main. Pourquoi autant de nébuleuses pour que la cession se fasse inconditionnellement à des étrangers ? » a-t-il déclaré.

« Nous pensons à un projet alternatif et innovant »