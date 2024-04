L’ASSE annonce la couleur pour la Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE n'a jamais été aussi proche d'une montée en Ligue 1. Deuxième malgré sa défaite face à l'AC Ajaccio ce samedi soir (2-0), le club stéphanois peut encore rêver d'un retour dans l'élite. En conférence de presse, Olivier Dall'Oglio a laissé entendre qu'une nouvelle saison en Ligue 2 serait considéré comme un échec retentissant.

La défaite de l'ASSE face à l'AC Ajaccio pourrait vite devenir un mauvais souvenir en cas de montée en Ligue 1. Les Verts conservent leur deuxième place au classement mais seulement grâce à la différence de buts. Cette défaite n'efface pas les ambitions du club qui sont de remonter au plus vite dans l'élite. Olivier Dall'Oglio l'a répété en conférence de presse.





Le message est clair à l'ASSE

« Entre nous on ne discute pas du classement, il est affiché dans le vestiaire comme c’était le cas quand on était onzième. Le classement, il est toujours provisoire de semaines en semaines. Maintenant, on se doit d’aller au bout sinon on sera déçu. On sera déçu pas longtemps s’il y a les barrages à disputer (rires). Peut-être que dans trois journées, je dirais que finir troisième, c'est magnifique, mais maintenant, on est second, il reste sept matchs, on est ambitieux et on a envie d'y rester bien sûr » a confié le coach de l'ASSE dans des propos rapportés par Foot 01.

« On peut aller chercher cette 2e place »