Vente ASSE : Aulas annonce du lourd pour le nouveau patron des Verts

Arnaud De Kanel

Ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas n'a jamais caché son antipathie pour l'ASSE. Cependant, en tant que président de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel, il a récemment exprimé son enthousiasme pour le projet de rachat du club stéphanois. Aulas a particulièrement salué l'implication d'Ivan Gazidis, un dirigeant chevronné ayant fait ses preuves dans plusieurs grands clubs européens, et qui devrait jouer un rôle central dans cette nouvelle ère pour les Verts.

La vente de l'ASSE semble désormais imminente. Les dirigeants du club espèrent annoncer la cession au plus tard le 2 juin prochain, après le barrage contre le FC Metz. Le groupe Kilmer Sports Ventures est pressenti pour prendre les rênes de l'ASSE. Ivan Gazidis, connu pour son passage à Arsenal et au Milan AC, devrait se voir confier la direction du projet sportif, ce qui enchante particulièrement Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL.



«Il est l'égal de Florentino Perez»

« Ce mec est extraordinaire sur le plan humain, très sensible, à l'écoute, respectueux et super apprécié. Au niveau professionnel, il est l'un des meilleurs dirigeants au monde. Il entretient de très bonnes relations avec le président de l'UEFA et les instances de la FIFA. En termes de savoir-faire, il est l'égal de Florentino (Pérez, président du Real Madrid). Il se montre très cool et souriant, avec une méthode anglo-saxonne extrêmement directive qui donne des résultats. Il apparaît surdimensionné pour Saint-Étienne car je le verrais plus arriver au Paris-SG », a déclaré Aulas pour L'Equipe la semaine passée. Cela ne le fera malgré tout pas changer de camp.

«Je ne vais pas aller supporter les Verts pour autant»