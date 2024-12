Mercato : L’ASSE a trouvé son prochain entraîneur, annonce imminente ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En coulisses, la succession d'Olivier Dall'Oglio est lancée. L'ASSE a déjà contacté plusieurs profils, dont Eirik Horneland. Peu connu en France, le technicien norvégien s'est construit une jolie réputation à Brann. Ces bons résultats lui permettent, aujourd'hui, de figurer sur les tablettes de nombreuses équipes, et notamment des Verts.

L’ASSE privilégierait la piste étrangère pour prendre la succession d’Olivier Dall’Oglio, remercié après la défaite de son équipe face à Toulouse. « L'entraîneur, ainsi que son adjoint Gregory Pérès, quittent l'ASSE avec l’empreinte de la montée, à laquelle ils resteront à jamais associés. L'ASSE tient à remercier Olivier et Grégory pour leur professionnalisme et leur engagement tout au long de leur parcours à l'ASSE » a confié le club dans un communiqué. Selon les informations de L’Equipe, l'équipe stéphanoise apprécie le profil d’Eirik Horneland. Et les contacts se sont intensifiés ces dernières heures.

Les contacts se sont intensifiés

Comme annoncé par Foot Mercato ce mardi, Horneland, qui a annoncé son départ de Brann ces derniers jours, dispose d’une offre de l’ASSE. Courtisé également par des équipes de MLS, le technicien de 49 ans se laisse quelques heures pour prendre une décision.

Horneland coche toutes les cases

Contrairement à Wilfried Nancy (Columbus Crews), autre technicien ciblé, Horneland pourrait être disponible tout de suite et être sur le banc à la reprise du championnat, en janvier prochain. Entre temps, le mercato aura démarré et, avec lui, la reconstruction de l’ASSE.