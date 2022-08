Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’ASSE penserait à faire revenir un joueur

Publié le 22 août 2022 à 23h45 par La rédaction

Toujours dans sa quête de renouveau, l’AS Saint-Étienne continue son mercato. Alors que Laurent Batlles souhaiterait reconstruire un effectif compétitif alors que le début de saison des Verts est catastrophique, les dirigeants stéphanois penseraient à faire revenir Enzo Crivelli. Une piste qui ne réjouit pas tout le monde en interne.

Alors que l’AS Saint-Étienne réalise un début catastrophique en Ligue 2 avec notamment une défaite 6-0 face au Havre ce samedi, l’ASSE continue son mercato et les dirigeants stéphanois auraient coché un nom qui n’est pas inconnu des supporters des Verts.

▶️ L’#ASSE pense à E. Crivelli. Mais son profil ne fait pas l’unanimité en interne. Son état physique interroge et il ne correspond pas pleinement au profil initialement recherché par Laurent Batlles.▶️ Pas d’offres pour M. Camara et A. Aouchiche à ce jour. Via @Site_Evect pic.twitter.com/RZPMzoJcWZ — Sainté Inside (@SainteInside) August 22, 2022

Vers un retour d’Enzo Crivelli ?

En effet, le média envertetcontretous annonce que les dirigeants stéphanois auraient coché le nom d’Enzo Crivelli pour renforcer l’effectif. On rappelle que l’ancien attaquant du Stade Malherbe de Caen était prêté à Saint-Étienne pendant six mois l’hiver dernier par Basaksehir. Un passage qui n’a pas été concluant puisque le joueur n’avait disputé que six petits matchs sans inscrire le moindre but.

Un profil qui ne fait pas l'unanimité

Alors que l’ASSE penserait à faire revenir Enzo Crivelli, le profil de l’attaquant français ne ferait pas l'unanimité en interne. Son état physique interroge et il ne correspondrait pas au profil initialement recherché par Laurent Batlles.