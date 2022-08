Foot - ASSE

ASSE : Après la claque, Batlles annonce une révolution

Publié le 21 août 2022 à 14h35 par La rédaction

L'ASSE a connu l'une des pires après-midi de son histoire ce samedi. Les Verts ont récolté trois cartons rouges et ont été corrigés par Le Havre lors d'une défaite 6 buts à 0. La situation est très urgente car les Stéphanois sont encore dernier sde Ligue 2 et toujours dans le négatif. En réaction, Laurent Batlles prévoit une énorme révolution.

L'AS Saint-Etienne traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Humiliés sur leur pelouse face au Havre (0-6), les Verts inquiètent énormément. Il s'agit d'ailleurs de leur plus grosse défaite à domicile de leur histoire. Un véritable cataclysme qui va pousser Laurent Batlles à mener une révolution au sein d'un vestiaire meurtri. Les Stéphanois pointent à la dernière place du championnat et leur compteur point est encore dans le négatif suite au retrait infligé par la LFP en guise de sanction pour les débordements. De plus, trois titulaires seront absents pour le prochaine match. Anthony Briançon, Etienne Green et Mathieu Cafaro ont tous les trois été exclus durant la rencontre.

0-6 - C’est la 1re fois que St Etienne s’incline par 6 buts d’écart lors d’un match à domicile dans son histoire, toutes compétitions confondues. Cataclysme. #ASSEHAC pic.twitter.com/yhUDZNcYfB — OptaJean (@OptaJean) August 20, 2022

« Revenir sur des choses plus terre à terre »

Laurent Batlles compte lancer sa révolution même si cela revient à mettre de côté ses principes de jeu. « Bien jouer au ballon c’est une chose. J’en suis garant et j’ai vraiment envie de bien jouer au ballon. Mais maintenant ça me prend un peu la tête. J’aimerais juste voir des joueurs gagner des duels, aller sur l’adversaire et revenir sur des choses plus terre à terre. Après on verra comment on se situera », a déclaré le coach, rapporté par Le Progrès . Il veut que son équipe montre un autre visage.

« Il faut qu’on montre un autre visage »

« Il faut qu’on montre un autre visage. On va montrer autre chose. Je vous le dis, on va vraiment montrer autre chose, sûrement moins de football que ce que tout le monde attend. Est-ce qu’on doit vraiment essayer de jouer ? C’est la question que je pose. À chaque fois qu’on joue, on se fait contrer. À chaque fois qu’on joue, on défend moins bien, on prend des buts. Je veux bien jouer mais je n’ai pas envie de me faire flageller à chaque fois » prévient Batlles. Il va falloir faire vite car la situation urge...

« J’aspire à vite prendre des points »