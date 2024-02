Gros retour à l’ASSE, il jubile !

Benjamin Labrousse

Ce lundi, l’ASSE devait régir après avoir enchaîné les mauvais résultats. Les Verts n’ont pas tremblé et ont décroché une belle victoire face à Troyes à domicile (5-0). Récemment revenu de la CAN et buteur face à l’ESTAC, le Malien Ibrahim Sissoko a marqué pour son retour, au plus grand plaisir d’Olivier Dall’Oglio.

L’ASSE a sans doute réalisé l’un des gros coups de cette 24ème journée de Ligue 2. Après deux défaites consécutives sans avoir réussi à inscrire le moindre but, la formation stéphanoise s’est régalée ce lundi. Larges vainqueurs face à Troyes (5-0), l’ASSE a retrouvé sa force offensive.

« On a été assez surpris par l’état de forme d’Ibrahim Sissoko »

Dans des propos relayés par Peuple Vert , l’entraîneur Olivier Dall’Oglio s’est félicité du retour d’Ibrahim Sissoko à la pointe de l’attaque stéphanoise. « On a été assez surpris par l’état de forme d’Ibrahim Sissoko. Il est arrivé assez frais. Effectivement il n’a pas beaucoup joué à la CAN mais en fait en termes d’émotions et de voyage il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour lui. Mais on a retrouvé un joueur très disponible, très frais et puis assez performant sur les entraînements. Donc je n’ai pas hésité ce soir à mettre Ibra de suite sur le grill » , a d’abord lâché l’entraîneur de l’ASSE en avant match.

« C’est pour ça qu'un garçon comme Ibra est important »