Il prévient l’ASSE avant le choc

Benjamin Labrousse

Ce lundi, l’ASSE accueille l’ESTAC (20h45) dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 2. Une rencontre cruciale pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio, qui restent sur deux défaites consécutives. David Guion, entraîneur de Troyes, a d’ailleurs évoqué un déplacement palpitant à Saint-Étienne, en affirmant qu’aller jouer à Geoffrey Guichard était une belle occasion de prendre des points.

L’ASSE doit réagir. 12ème de Ligue 2, le club stéphanois n’a plus le droit à l’erreur. En cas de victoire ce lundi, les Verts pourraient retrouver une 7ème place intéressante pour une qualification en barrages. Pour rebondir après deux défaites face à Amiens et Dunkerque (0-1 et 1-0), l’ASSE a l’occasion de l’emporter face à Troyes ce lundi soir à Geoffroy-Guichard.

« Il y a toujours une atmosphère particulière »

Entraîneur de l’ESTAC, David Guion s’est quant à lui réjoui du déplacement à Saint-Étienne : « Jouer Saint-Etienne, c'est toujours un bon moment dans une saison. Il y a toujours une atmosphère particulière. Je pense que le moment est propice. On a tous envie d'aller jouer dans le Chaudron. C'est important de s'exprimer et de montrer ses qualités là-bas » , a lâché l’ancien coach de Bordeaux dans des propos relayés par Peuple Vert .

