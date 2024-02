En feu, l’ASSE lâche une incroyable annonce

Alexis Brunet

Petit à petit, l'ASSE remonte au classement. Les coéquipiers d'Irvin Cardona sont maintenant troisièmes, après leur victoire face à Annecy. Les Verts viennent de signer un troisième succès consécutif, et nourrissent de grands espoirs en cette fin de saison. Oliver Dall'Oglio a tout bonnement annoncé qu'il voulait être champion de Ligue 2.

Saint-Étienne recevait Annecy samedi pour le compte de la 26ème journée de Ligue 2. C'est l'ASSE qui s'est imposée 2-1, avec notamment des buts d'Irvin Cardona, et d'Ibrahim Sissoko. Un résultat important, car les Verts grimpent à la troisième place.

Dall'Oglio est satisfait de la victoire

Après la rencontre, en conférence de presse, Olivier Dall'Oglio est revenu sur la victoire de ses hommes. Le coach de l'ASSE a déclaré être satisfait de la victoire, mais beaucoup moins de la manière. Ses propos sont rapportés par butfootballclub.fr . « C’est une très belle équipe d’Annecy, félicitations à eux, ils nous ont mis en difficulté. Heureusement qu’on a été très réalistes. On avait senti que ce match allait être compliqué, à la pause avec deux buts d’avance rien n’était fait, il a fallu batailler jusqu’à la dernière seconde. (...) Je suis satisfait de la victoire de la manière moins, on a concédé des occasions, on encaisse un penalty, ça fait partie du jeu. Je ne cours pas après les clean sheet, je cours après la solidité défensive, ça nous sert de base pour attaquer derrière. »

Dall'Oglio veut être champion