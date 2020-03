Foot - ASSE

ASSE : Pierre Ménès affiche un gros doute sur la finale face au PSG !

Publié le 9 mars 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE disputera la finale de la Coupe de France contre le PSG mais doit toujours lutter pour son maintien, Pierre Ménès affiche un doute sur l’état d’esprit des joueurs de Claude Puel face à ces deux échéances.

Tenue en échec par les Girondins de Bordeaux dimanche après-midi (1-1) à Geoffroy-Guichard, l’ASSE n’avance plus en championnat et pointe toujours à la 17e place, trois points seulement devant le premier relégable. Pourtant, en parallèle, les hommes de Claude Puel ont validé leur ticket pour la finale de la Coupe de France où ils affronteront le PSG le 25 avril prochain. Et sur son blog, Pierre Ménès affiche un gros doute sur l’état d’esprit des joueurs de l’ASSE avec ce choc.

« Il faut espérer que cette finale les booste »