Foot - ASSE

ASSE - Malaise : L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès !

Publié le 24 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que le coup d'envoi du match opposant l'ASSE à Angers a été reporté d'une heure, Pierre Ménès fracasse les supporters stéphanois.

Avec la réception d'Angers vendredi soir, l'ASSE savait que ce serait un match très important dans la course au maintien. Mais la tension s'est rapidement faite ressentir avec les supporters stéphanois qui ont jeté des fumigènes sur la pelouse afin de manifester leur colère face à la situation de l'ASSE. Résultat, le match a été reporté d'une heure ce qui a passablement agacé Pierre Ménès.

«Le match a bien failli ne jamais avoir lieu à cause de la connerie crasse des supporters stéphanois»