ASSE : Les Verts font une annonce face au coronavirus

Publié le 14 mars 2020 à 8h48 par La rédaction

L'ASSE a fait partie des premiers clubs à décider l'arrêt de ses entraînements face à l'épidémie de coronavirus. Mais les Verts préparent déjà la reprise de la compétition comme l'explique Xavier Thuilot.