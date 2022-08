Foot - ASSE

L'ASSE au bord du gouffre ? Les Verts font une annonce sur la vente

Publié le 23 août 2022 à 12h15 par La rédaction

Plus que jamais plongée dans une crise sportive, l'ASSE est toujours à la recherche d'un repreneur. La direction en place ne se dit pas perturbée par ce processus de vente et continue de travailler pour mettre les comptes du club dans le vert, assurant pouvoir continuer la saison sans éventuel acheteur.

L'ASSE est en pleine crise sportive. Relégué en Ligue 2 et dernier de ce championnat, le club stéphanois est dans la tourmente. En début d'été, des repreneurs américains étaient intéressés pour racheter le club mais le deal a capoté. Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts ne se préoccupe pas de ce rachat mais plutôt de l'équilibre des finances stéphanoises.

« L’ASSE ne se retrouvera pas en difficulté économique »

Dans un entretien accordé au journal L'Equipe , le président exécutif des Verts a révélé la situation économique dans laquelle se trouve l'ASSE. « L’ASSE ne se retrouvera pas en difficulté économique parce que nous avons fait le nécessaire. La chute, je veux bien l’incarner, mais notre situation économique est aujourd’hui parfaitement saine » déclare Soucasse.

« Le club n’a pas besoin de repreneur »