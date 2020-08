Foot - ASSE

ASSE : Devant Willian Saliba, Alexandre Lacazette chambre l’ASSE !

Publié le 2 août 2020 à 14h45 par T.M.

Ancien attaquant de l’OL et désormais à Arsenal, Alexandre Lacazette n’oublie pas sa rivalité avec l’ASSE. Le Français l’a d’ailleurs bien fait savoir à William Saliba.

A 19 ans, William Saliba démarre un nouveau chapitre dans sa carrière. Acheté l’été dernier par Arsenal et après une saison en prêt à l’ASSE, le défenseur central français fait enfin ses premiers pas chez les Gunners. Ce dimanche, l’ancien Stéphanois a d’ailleurs assisté au succès des siens en FA Cup face à Chelsea (2-1), donnant à cette occasion une chance de disputer l’Europe aux joueurs de Mikel Arteta. Dans les vestiaires de Wembley, la bande à Pierre-Emerick Aubameyang a bien fêté ce trophée et Alexandre Lacazette n’a pas été le dernier à faire la fête. L’ancien Lyonnais n’a d’ailleurs pas manqué de chambrer William Saliba, sous fond de la rivalité entre l’ASSE et l’OL.

« Tu gagnes les titres ici »