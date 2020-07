Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : William Saliba revient sur l’énorme imbroglio autour de son avenir…

Publié le 23 juillet 2020 à 22h00 par T.M.

Alors que William Saliba était prêté par Arsenal à l’ASSE jusqu’au 30 juin, les deux clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour que le joueur dispute la finale de Coupe de France ce vendredi. De quoi décevoir le défenseur central de 19 ans.

Ce vendredi, l’ASSE affronte le PSG en finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Claude Puel devra faire sans William Saliba. Prêté cette saison chez les Verts par Arsenal, qui l’avait acheté l’été dernier, le défenseur central aurait dû jouer cette rencontre si le coronavirus n’avait pas chamboulé le calendrier de la saison. En effet, le prêt de William Saliba s’est terminé le 30 juin dernier et pour espérer voir le Français sur la pelouse du Stade de France, les Stéphanois ont essayé de négocier avec les Gunners. Toutefois, au terme de longues discussions et de nombreux rebondissements, un accord n’a pu être trouvé pour Saliba. Au grand dam du principal intéressé…

« J’ai été très déçu »