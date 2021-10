Foot - ASSE

ASSE - Clash : Les Verts ont tenté un coup osé avec Stéphane Ruffier !

Publié le 2 octobre 2021 à 10h10 par A.M.

Près de neuf mois après le licenciement de Stéphane Ruffier pour faute grave, Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, a tenté une réconciliation à l'amiable. En vain.

Après plusieurs mois de conflit, Stéphane Ruffier était finalement licencié pour faute grave le 4 janvier dernier. Une décision qui fait suite à un choix de Claude Puel de lui avoir préféré Jessy Moulin lors d'un match de Ligue 1, ce que l'ancien Monégasque aurait mal vécu. L'entraîneur de l'ASSE expliquait d'ailleurs le départ du portier de 35 ans. « Je m’en tiens à la gestion d’un groupe et par rapport un joueur qui n’a pas accepté d’être remplacé pour un match. Et ça a pris des proportions que ça n’aurait jamais dû prendre. Je n’ai pas d’autres commentaires à faire. La décision a été prise », confiait Puel en janvier dernier à RMC .

Soucasse voulait une réconciliation à l'amiable