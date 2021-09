Foot - ASSE

ASSE - Clash : Claude Puel entre en conflit avec un cadre du vestiaire !

Publié le 27 septembre 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que l’ASSE est en crise, l’avenir de Claude Puel est remis en question, d’autant que la rupture semble consommée avec les joueurs, comme en témoigne ce clash survenu à la mi-temps du match contre Nice entre le coach stéphanois et Denis Bouanga.

C’est la crise à Saint-Etienne. Sèchement battue par l’OGC Nice ce samedi (3-0), l’ASSE reste sur cinq défaites d’affilée et se retrouve désormais lanterne rouge de Ligue 1. L’ambiance est donc pesante dans le Forez, notamment dans le vestiaire des Verts . Si Zaydou Youssouf a assuré qu’il n’y avait aucune fracture en interne, la réalité serait différente à en croire RMC . En effet, la méthode Claude Puel agacerait au sein du vestiaire et les relations entre l’entraîneur et les joueurs stéphanois se compliqueraient sérieusement. D’ailleurs, un épisode survenu à la mi-temps du match entre l’ASSE et Nice illustrerait ce malaise.

Quand Bouanga ignore Puel…