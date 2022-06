Foot - ASSE

ASSE : Chronologie d’une lente descente aux enfers…

Publié le 3 juin 2022 à 7h30 par La rédaction

Relégué après sa défaite en barrage face à l’AJ Auxerre, l’ASSE a connu une saison chaotique du début à la fin. Pour la première fois depuis la saison 2004/2005, Saint-Etienne évoluera donc en Ligue 2 la saison prochaine. Une saison calamiteuse à tous les niveaux qui condamne un club historique du football français. Revenons étape par étape sur cette descente aux enfers.

Après un début de saison catastrophique avec 6 nuls et 6 défaites en 12 journées, l’AS Saint-Etienne réalisait le pire début de saison de son histoire. Il a fallu attendre ce 7 novembre 2021 synonyme de 13ème journée de championnat pour assister à la première victoire de la saison. Dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos, les Verts n'ont jamais baissé les bras et ont arraché leur toute première victoire de la saison en renversant Clermont dans les derniers instants 3-2. Menés 1-2 à l’entame du temps additionnel, les verts vont finalement s’imposer grâce à des buts de Krasso et Sow. Saint-Etienne peut remercier Arnaud Nordin. Entré en jeu à la place de Youssouf à la 67e minute, le Français a changé la face de son équipe. D'abord buteur, l'attaquant stéphanois a délivré deux passes décisives pour Krasso et Sow en toute fin de match. Des cris de soulagement à la fin de la rencontre qui signifiaient beaucoup plus pour les hommes de Claude Puel. L'ASSE met un terme à une série de 14 matches sans victoire en Ligue 1 (8 nuls, 7 défaites) à cheval sur la fin de saison dernière.

C’est terminé. Les Verts sont relégués. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

Claude Puel limogé

Le premier domino tombe le 14 décembre 2021, il s’agit de l’entraineur Claude Puel qui est démis de ses fonctions alors que Saint-Etienne comptabilise seulement 12 points au classement. Claude Puel, 60 ans, est logiquement renvoyé au vu des résultats catastrophiques et de la saison cauchemardesque que vivent les verts. Saint-Etienne n'a remporté que deux victoires à la mi-décembre et reste sur trois défaites consécutives avec Claude Puel dont une terrible humiliation à domicile 0-5 face au Stade Rennais qui a sûrement scellée le sort de l’entraineur français.



Saint-Étienne avait déjà concédé 37 buts à ce moment-là de la saison en championnat, tout comme Metz qui est également dans les trois derniers avec 12 points en 17 matchs. Les hommes de Claude Puel ont enchaîné quatre matches sans défaite entre octobre et novembre, mais c’était seulement d’une éclaircie dans la tempête..

Le pari Dupraz

Dernier de Ligue 1, Saint-Etienne tente le coup de poker en choisissant Pascal Dupraz en tant que nouveau coach pour remplacer Claude Puel. Dupraz signe un contrat jusqu'à la fin de la saison, remplaçant l'ancien coach de Monaco, Lyon et Leicester. Saint-Etienne fait le choix du « spécialiste du maintien » en engageant Pascal Dupraz. Ce dernier était sans club depuis son départ du Stade Malherbe de Caen il y a quelques mois. Il est réputé pour avoir maintenu des clubs tel que Evian Thonon-Gaillard ou encore d’avoir sauvé Toulouse de la descente en 2016. En espérant qu’il fasse la même chose avec l’AS Saint-Etienne.



Saint-Etienne est dernier de la Ligue 1 avec 12 points, avec seulement deux victoires en 18 matchs. Malgré deux victoires en Coupe de France face à des clubs d’échelons inférieurs, Dupraz perd ses trois premiers matchs de Ligue 1. Puis la méthode Dupraz fait effet, l’ASSE prend 15 points sur 24 possibles avec des victoires sur Angers, Montpellier, Clermont et Metz. Une série encourageante de 4 victoires et 3 nuls en 8 matchs avec une seule défaite au Parc des Princes face au PSG. Une série qui donne le plein de confiance au Stéphanois qui sont un peu trop confiants à l’image de Pascal Dupraz avant la réception de Troyes lors de la 29ème journée : « Ce match est une troisième finale des play-down. On l'aborde avec beaucoup de confiance et de sérénité, mais sans excès. Il y a beaucoup de détermination. On joue à 20 + 30 000. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'être demain (vendredi), à 21 heures. De toute façon, j'irai la saison prochaine en étant maintenu, je pense que je serais bien reçu. Je serais supporteur à vie de ce club. C'est 29 points en cas de victoire, mais il en manquera encore. À l'issue de la 21e journée, on avait 7 points de retard sur le barragiste. Donc 7 matchs plus tard, on ne pouvait pas être maintenu. On est prêt à se battre jusqu'au bout. Si on garde ce rythme de 2 points par match jusqu'à la fin de la saison, on pourra faire un tour dans les kops avant l'heure . »

Une fin de championnat calamiteuse

Les 9 derniers matchs de championnat de Saint-Etienne sont synonymes de désastre avec seulement une victoire face à Brest. Pour le reste, ce sera deux matchs nuls et six défaites dont plusieurs humiliations. Saint-Etienne s’incline 4-2 à domicile face à Marseille après avoir ouvert le score puis 6-2 à Lorient après avoir mené 2-0 jusqu’à la 42ème minute. Une nouvelle humiliation à domicile 4-1 infligée par l’AS Monaco puis une défaite à Nice 4-2 après avoir une nouvelle fois mené au score, cette fois-ci le score était de 2-0 en faveur des Stéphanois à la mi-temps. Un nouvel écroulement collectif incompréhensible qui pousse les verts au bord de la relégation à l’aube de la dernière journée. Après s’être incliné face à Reims à domicile, Saint-Etienne n’a plus son destin en main avant la 38ème journée de Ligue 1, les verts qui se déplacent à Nantes doivent faire mieux que Metz qui se déplace au Parc des Princes.



Heureusement pour eux, le PSG fait le boulot en écrasant Metz 5-0. Du côté de Saint-Etienne, Romain Hamouma comme un symbole est le héros provisoire des verts en arrachant le match nul à Nantes 1-1. Saint-Etienne termine 18ème sur le gong et disputera les barrages face à l’AJ Auxerre.

Relégation dans le chaos

Alors que Saint-Etienne mène 1-0 sur la pelouse d’Auxerre quasiment tout la rencontre, les verts perdent une nouvelle fois leurs moyens en fin de match avec une égalisation adverse à la 86ème. Le match retour se termine également sur le score de 1-1, Auxerre a pris les devants en début de seconde mi-temps dimanche grâce à un but de Hamza Sakhi avant que Mahdi Camara n’égalise sur corner pour Saint-Etienne.

Suite aux graves incidents survenus à l’issue d'#ASSEAJA, le club a déposé une plainte ce jour.Par ailleurs, la Commission de discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction. L’audience est fixée au jeudi 23 juin 2022. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 31, 2022

Les deux équipes vont en prolongations puis aux tirs au but, le malheureux se nomme Ryad Boudebouz qui est le seul joueur à manquer son pénalty. L’AJ Auxerre s’impose et retrouve l’élite 10 ans après. L’AS Saint-Etienne est relégué en Ligue 2. Dès le coup de sifflet final les supporters stéphanois ont envahi le terrain avec des fumigènes jetés vers la tribune de presse et les joueurs qui ont dû fuir immédiatement vers le vestiaire pour ne pas être blessés. Saint-Etienne, champion de France à 10 reprises est relégué en Ligue 2. Un échelon qu’ils n’avaient plus connu depuis la saison 2004-05.