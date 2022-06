Foot - ASSE

ASSE : Ces bonnes affaires à saisir à l’ASSE cet été !

Publié le 3 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Coup de tonnerre à l’ASSE ! La saison prochaine, les Verts évolueront donc en Ligue 2. Une relégation qui va forcément provoquer de nombreux changements au sein du club stéphanois. Forcément, plusieurs départs sont attendus à l’ASSE, ce qui pourrait alors profiter à de nombreux clubs, à l’affût pour réaliser de bonnes affaires au sein de l’effectif des Verts.

Au terme d’une saison très compliquée, l’ASSE a donc fini par être reléguée en Ligue 2. Un terrible coup dur pour les Verts, qui vont devoir rapidement relever la tête pour espérer revenir le plus rapidement possible dans l’élite. Mais la question est de savoir quel sera l’effectif de l’ASSE la saison prochaine. En effet, avec ces descente en Ligue 2, il faut s’attendre à plusieurs départs puisque certains clubs devraient venir se servir et les bonnes affaires sont nombreuses à Saint-Etienne.

Un effectif pillé ?

Tout d’abord, il y a les cas des joueurs libres à gérer. A l’ASSE, ils sont nombreux à être dans cette situation. Arnaud Nordin se serait notamment d’ores et déjà engagé avec Montpellier. Une belle affaire à 0€, mais il y en aurait d’autres à réaliser dans le Forez. En effet, Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala, Miguel Trauco, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri et Romain Hamouma arrivent eux aussi au terme de leur contrat. Forcément, avec cette descente en Ligue 2, il sera difficile de les retenir. D’ici quelques jours, ces joueurs seront donc libres et ils risquent d’intéresser du beau monde. Cela vaut notamment pour Wahbi Khazri qui pourrait rendre de grands services à plusieurs équipes de Ligue 1, alors que d’autres pistes plus exotiques pourraient s’offrir à lui.

EXCLU @le10sport : Coup d'accélérateur dans le dossier Bouanga (ASSE) !Le LOSC pousse fort pour récupérer l'attaquant de 27 ans (plus qu'un an de contrat). Priorité de recrutement pour cet étéhttps://t.co/ddgF9bKEop — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 25, 2022

En parallèle, l’ASSE pourrait également être contrainte de vendre certains joueurs afin de renflouer les caisses et avec cette relégation, les prix risquent de baisser. Une aubaine pour les clubs qui pourraient ainsi venir se servir. A 21 ans, Etienne Green, sous contrat jusqu’en 2025, est promis à un bel avenir en tant que gardien. Cet été, il pourrait donc y avoir certaines sollicitations. Par le passé, il avait notamment été question de quelques intérêts en Premier League pour le Britannique. En défense, Harold Moukoudi et Yvann Maçon, liés jusqu’en 2023 avec les Verts, pourraient bien faire leurs valises durant cette intersaison. D’ailleurs, l’OM a été annoncé sur les rangs pour le Camerounais tandis qu’un transfert au FC Porto avait été évoqué pour le latéral droit. Au milieu, Lucas Gourna-Douath (18 ans), Mahdi Camara (23 ans), Zaydou Youssouf (22 ans) ou encore Adil Aouchiche (19 ans) pourraient bien ne pas continuer avec l’ASSE en Ligue 2. Etant tous prometteurs, ils devraient avoir des portes de sortie pour continuer à jouer dans l’élite, que ce soit en France ou bien à l’étranger. Enfin, il y a le cas de Denis Bouanga. Il semble d’ores et déjà acté que le Gabonais, sous contrat jusqu’en 2023, sera vendu par l’ASSE cet été. A qui et pour combien ? Selon les informations du 10sport.com, le LOSC et l’OGC Nice sont intéressés. Et alors que l’ASSE aurait aimé récupérer 20M€ il y a un an, il va falloir compter aujourd’hui beaucoup moins…