Al-Khelaïfi : Le projet fatal préparé avec Canal+ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, la Ligue 1 a vu la création d'une nouvelle chaîne pour la diffusion de son championnat par la LFP elle-même. En effet la chaîne Ligue1+ fait des débuts très remarqués et cela ne plaît pas beaucoup à beIN et Canal+. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, également à la tête de beIN, est en première ligne face à la chaîne de la LFP. Daniel Riolo pense que les choses pourraient dégénérer.

Le conflit entre les différents acteurs du football français n'est va pas s'arrêter de sitôt. En crise l'année dernière autour des droits TV, la LFP a trouvé une solution en créant sa chaîne pour la diffusion de l'élite du championnat de France sur sa plateforme Ligue1+. Un gros projet qui a attiré beaucoup de monde en ce début de saison. Mais la chaîne est dans le viseur de Canal+ et de beIN, une alliance pourrait alors se former.

Alliance entre Al-Khelaïfi et Canal+ face à Ligue1+ Toujours bien au courant de l'actualité concernant la LFP, Daniel Riolo annonce une situation difficile pour le football français qui pourrait avoir de fortes conséquences. « Aujourd'hui, Nicolas De Tavernost est tellement saoulé qu'il ne faut pas exclure qu'il claque la porte. Parce qu'il constate tout simplement que Nasser et ses proches veulent couler la chaîne. Il y a une entente avec Canal, parce que beIN et Canal veulent couler cette chaîne. Riolo ajoute que Canal+ devra reprendre les droits de la L1 si ceux pour la Ligue des champions lui échappe. C’est la raison pour laquelle la chaîne cryptée veut faire disparaître Ligue1+ » dévoile-t-il dans l'After Foot de RMC. Le président de LFP Media Group Nicolas De Tavernost pourrait donc faire ses bagages face à la pression constante infligée.