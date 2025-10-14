PSG - OM : La surprise à 3,5M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 8 janvier prochain, le PSG et l’OM, le champion de Ligue 1 et son dauphin la saison dernière, seront de nouveau opposés à l’occasion du Trophée des champions. Une rencontre qui se tiendra dans un lieu surprenant, au Koweït. Et pour devancer la concurrence, le pays du Golf Persique a mis les moyens nécessaires.

De nouveau délocalisé, c’est au Koweït que se jouera le Trophée des champions cette année. Une rencontre qui verra s’affronter le PSG, champion de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, à l’OM qui a terminé à la seconde place du championnat de France.

Le PSG et l’OM s’affronteront au Koweït « La 30e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït », a indiqué la LFP dans un communiqué le 26 septembre dernier. « Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, se déroulera dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. »