PSG - OM : La surprise à 3,5M€ !

Le 8 janvier prochain, le PSG et l’OM, le champion de Ligue 1 et son dauphin la saison dernière, seront de nouveau opposés à l’occasion du Trophée des champions. Une rencontre qui se tiendra dans un lieu surprenant, au Koweït. Et pour devancer la concurrence, le pays du Golf Persique a mis les moyens nécessaires.
De nouveau délocalisé, c’est au Koweït que se jouera le Trophée des champions cette année. Une rencontre qui verra s’affronter le PSG, champion de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, à l’OM qui a terminé à la seconde place du championnat de France.
Le PSG et l’OM s’affronteront au Koweït
« La 30e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït », a indiqué la LFP dans un communiqué le 26 septembre dernier. « Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, se déroulera dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. »
3,5M€ pour s’offrir le Trophée des champions
D’après les informations de L’Équipe, le Koweït a dépensé une belle somme afin de s’offrir le Trophée des champions et devancer la Côte d’Ivoire et Oman, également intéressés. Le pays du Golfe Persique a lâché 3,5M€ plus les frais annexes pour voir le PSG et l’OM s’affronter sur son sol. Un montant que ni la LFP, ni TB consulting, agence ayant aidé à mener à bien ce dossier, n’ont voulu confirmer auprès du quotidien sportif.