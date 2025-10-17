Mercato : «On a dit non», le PSG se fait recaler par un club de Ligue 1 !

En plus de Kylian Mbappé, le PSG aurait bien aimé recruter un deuxième joueur de l'AS Monaco à l'été 2017. En effet, à l'époque, le club de la capitale était intéressé par Fabinho. Mais voilà que si le club de la Principauté a accepté de se séparer de l'international français, pour le Brésilien, la réponse a été terrible pour le PSG.
Vendu par l'AS Monaco à Liverpool à l'été 2018 moyennant 50M€, Fabinho aurait pu quitter la Principauté un peu avant. En effet, dès 2017, le milieu de terrain brésilien est dans le viseur du PSG, qui travaille alors pour faire coup double en plus de Kylian Mbappé. Tout cela a alors fait de discussions entre les deux clubs, mais pour Fabinho, Monaco a été très clair avec le PSG.
« On ne pouvait pas se permettre de vendre toute l’équipe »
En marge des négociations pour le transfert de Kylian Mbappé, il a donc été également question de Fabinho entre l'AS Monaco et le PSG. Vadim Vasilyev a d'ailleurs raconté tout cela pour Sacha Tavolieri. Président du club monégasque à l'époque, il a ainsi confié : « Le PSG avait montré un intérêt pour Fabinho à cette époque là, on a dit non parce qu’on voulait garder Fabinho, on ne pouvait pas se permettre de vendre toute l’équipe sinon on serait descendu tout de suite ».
« On a diné à Monaco, on a discuté de tout ça »
En ce qui concerne les négociations entre le PSG et Monaco pour Kylian Mbappé, Vadim Vasilyev a également fait savoir : « Il y a eu des discussions directes avec Nasser mais il y a aussi eu un gros travail fait par le directeur sportif de l’époque, Antero Henrique. Il a négocié 80% ou les trois-quarts. Après, bien sûr, la décision finale a été prise par Nasser ou bien par l’émir parce que le montant était important. Au début c’était Nasser, après, les détails, c’était avec Antero. Et après, la décision finale, c’était Nasser. Mais c’est lui qui a lancé l’intérêt du PSG. Je me souviens très bien, on a diné à Monaco, on a discuté de tout ça ».