Mercato : «On a dit non», le PSG se fait recaler par un club de Ligue 1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus de Kylian Mbappé, le PSG aurait bien aimé recruter un deuxième joueur de l'AS Monaco à l'été 2017. En effet, à l'époque, le club de la capitale était intéressé par Fabinho. Mais voilà que si le club de la Principauté a accepté de se séparer de l'international français, pour le Brésilien, la réponse a été terrible pour le PSG.

Vendu par l'AS Monaco à Liverpool à l'été 2018 moyennant 50M€, Fabinho aurait pu quitter la Principauté un peu avant. En effet, dès 2017, le milieu de terrain brésilien est dans le viseur du PSG, qui travaille alors pour faire coup double en plus de Kylian Mbappé. Tout cela a alors fait de discussions entre les deux clubs, mais pour Fabinho, Monaco a été très clair avec le PSG.

« On ne pouvait pas se permettre de vendre toute l’équipe » En marge des négociations pour le transfert de Kylian Mbappé, il a donc été également question de Fabinho entre l'AS Monaco et le PSG. Vadim Vasilyev a d'ailleurs raconté tout cela pour Sacha Tavolieri. Président du club monégasque à l'époque, il a ainsi confié : « Le PSG avait montré un intérêt pour Fabinho à cette époque là, on a dit non parce qu’on voulait garder Fabinho, on ne pouvait pas se permettre de vendre toute l’équipe sinon on serait descendu tout de suite ».