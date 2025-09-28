Le «vrai problème» qui le fait rejoindre l'OM !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le LOSC recevait l’OL et les hommes de Bruno Génésio ont concédé une deuxième défaite de suite en championnat. Les partenaires d’Olivier Giroud se sont inclinés 1-0 et après la rencontre Olivier Létang a fortement critiqué l’arbitrage. Des propos qui font penser à ceux tenus il y a quelques mois par le président de l’OM, Pablo Longoria.

Malgré un été très agité, l’OL est bien présent en ce début de championnat. L’équipe de Paulo Fonseca est deuxième de Ligue 1, juste derrière le PSG, à la différence de buts. Ce dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réalisé un joli coup en s’imposant 1-0 sur la pelouse du LOSC.

Olivier Létang peste contre l’arbitrage Après la défaite contre l’OL, le président du LOSC Olivier Létang s’est présenté au micro de beIN SPORTS. Remonté, le dirigeant lillois a fortement critiqué l’arbitrage français qui n’est pas au niveau selon lui, d’un point de vue global. « On a un vrai problème de fond avec l'arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie de simplement parler de nous. Tous les week-ends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes. »