Le «vrai problème» qui le fait rejoindre l'OM !

Ce dimanche, le LOSC recevait l’OL et les hommes de Bruno Génésio ont concédé une deuxième défaite de suite en championnat. Les partenaires d’Olivier Giroud se sont inclinés 1-0 et après la rencontre Olivier Létang a fortement critiqué l’arbitrage. Des propos qui font penser à ceux tenus il y a quelques mois par le président de l’OM, Pablo Longoria.
Malgré un été très agité, l’OL est bien présent en ce début de championnat. L’équipe de Paulo Fonseca est deuxième de Ligue 1, juste derrière le PSG, à la différence de buts. Ce dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réalisé un joli coup en s’imposant 1-0 sur la pelouse du LOSC.
Olivier Létang peste contre l’arbitrage
Après la défaite contre l’OL, le président du LOSC Olivier Létang s’est présenté au micro de beIN SPORTS. Remonté, le dirigeant lillois a fortement critiqué l’arbitrage français qui n’est pas au niveau selon lui, d’un point de vue global. « On a un vrai problème de fond avec l'arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie de simplement parler de nous. Tous les week-ends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes. »
Des propos semblables à ceux de Longoria
Un discours que l’on a parfois déjà entendu en Ligue 1, notamment la saison dernière de la bouche de Pablo Longoria. Le président de l’OM s’était lui aussi montré très critique et avait particulièrement ciblé le VAR. « Le niveau d’arbitrage en France, je le considère bon. En France, on a de bons arbitres. Individuellement, on a de bons arbitres. Le problème c’est qu’il y a un manque total de coordination entre le protocole VAR et l’arbitrage du terrain. Ça ne fonctionne pas. Il y a différents courants, ce n’est pas unifié. Tu dépends beaucoup du comportement individuel des arbitres parce que tu n’as pas de ligne directrice et il y a un manque total de coordination pour ce manque d’unité technique. Et il y a un gros problème de VAR. » Reste à voir si le coup de gueule d’Olivier Létang aura des effets par la suite.