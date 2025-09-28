Frayeur au PSG, la catastrophe redoutée dans le vestiaire

Alexis Brunet

Samedi soir, Vitinha est sorti dès la 36ème minute lors du match face à Auxerre. Le milieu de terrain du PSG n’était pas vraiment blessé, mais il ressentait une sorte de gêne et il n’a donc pas voulu prendre de risque. Cela illustre bien la période que traverse le vestiaire parisien, où une forme de psychose vis-à-vis des blessures règne.

C’est une image qui a particulièrement intrigué lors du match entre le PSG et Auxerre samedi soir. On joue alors la 36ème minute quand Vitinha se dirige vers le banc de touche parisien. Alors qu’il ne semble pas blessé, le milieu de terrain laisse sa place à Achraf Hakimi, sans que l’on en sache plus.

La psychose règne dans le vestiaire parisien D’après les informations de L’Équipe, Vitinha n’était pas vraiment blessé samedi soir, mais il ressentait une sorte de gêne. Le milieu de terrain du PSG redoutait d’aggraver son cas et de créer une lésion s’il avait insisté, c’est donc pour cela qu’il a laissé sa place. Cela traduirait notamment une forme de psychose du vestiaire parisien qui commence à avoir peur en voyant de nombreux joueurs se blesser.