Le PSG prépare un coup légendaire, il dévoile le plan parfait

Après la Ligue 1 et la Coupe de France , le PSG peut s’offrir un nouveau trophée en cette fin de saison. Le club de la capitale disputera la finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain, face à l’ Inter Milan . En cas de victoire, les Parisiens remporteront la première C1 de leur histoire et la deuxième du football français, après l’ OM en 1993.

« Les Parisiens ont de quoi les embêter »

Selon Jean Butez, le gardien de Côme qui a affronté l’Inter Milan dernièrement, le PSG a toutes ses chances contre le club italien. Ce dernier conseille d’ailleurs aux Parisiens d’insister avec ses flèches offensives, car elles peuvent faire très mal aux Milanais. « La qualité de Yamal, on la retrouve chez Dembélé, Doué, Barcola ou Kvaratskhelia, ils ont plusieurs armes. Le Barça s’est beaucoup appuyé sur Yamal, ils auraient peut-être dû s’appuyer un peu plus sur leurs autres atouts offensifs. S’ils le font, les Parisiens ont de quoi les embêter, et bien comme il faut (rires) », a déclaré le portier français au Parisien.