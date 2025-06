Le PSG a recruté «l’un des plus grands noms du football français» !

À seulement 20 ans, Désiré Doué a déjà conquis le PSG. Recruté pour 50 M€, l’ancien Rennais s’est imposé comme l’un des hommes forts de Luis Enrique. Pour Manu Koné, son ascension était inévitable. L’international français le classe même parmi les plus grands noms actuels du football hexagonal.

Le PSG a réalisé un grand coup l’été dernier en s’attachant les services de l’ancien Rennais Désiré Doué . Les dirigeants parisiens ont dû débourser la somme de 50 M€ pour convaincre les Bretons de lâcher leur pépite. Avec 15 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, le crack de 20 ans est devenu un élément incontournable de l’effectif de Luis Enrique .

«Ça allait forcément aller tout en haut»

Interrogé par Foot Mercato, Manu Koné a expliqué ne pas être surpris par le niveau de Rayan Cherki et de l’attaquant du PSG, double buteur en finale de la Ligue des champions :

« Après, en termes de temps, au bout d’un an, je ne sais pas. C’est sûr qu’ils étaient déjà à un niveau de talent pur très haut. Si on parle que de talent pur… À tout moment, ça allait… On ne sait pas quand, mais à tout moment, quand ça allait vraiment fonctionner, ça allait forcément aller tout en haut direct. »