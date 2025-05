Le nom du «nouveau Messi» est lâché sur RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, le FC Barcelone et l'Inter Milan ont disputé un grand match lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, une rencontre marquée par de nouvelles preuves du grand talent de Lamine Yamal. Le jeune attaquant fait des merveilles qui lui valent d'être souvent comparé à Lionel Messi. Pour Jérôme Rothen, il ne faut pas avoir peur de le comparer à la légende argentine.

Auteur d'une immense prestation en marquant le premier but barcelonais notamment, Lamine Yamal a encore montré à tout le monde qu'il est doté d'un talent extraordinaire. Le jeune Espagnol pourrait suivre les traces de Lionel Messi, son illustre prédécesseur qui a également été formé au FC Barcelone.

« Il m'a émerveillé »

Très actif dans ce match spectaculaire où les deux équipes sont restées à égalité (3-3), Lamine Yamal a ébloui beaucoup de monde, à commencer par Jérôme Rothen. « Est-il le nouveau Messi ? Il est bien parti pour. Tous les amoureux du foot le disent, sa prestation d’hier (mercredi) est hallucinante à plusieurs niveaux : l’énergie, la concentration, la qualité technique, les déplacements… Il y avait tout. C’est un joueur qui tente des choses et qui pourtant perd peu de ballons. Il a été décisif et a donné le ton du match. Je lui dis bravo, il m’a émerveillé » réagit l'ancien joueur du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC.

« On est obligé de le comparer à Messi »

Alors qu'il fêtera ses 18 ans en juillet prochain, Lamine Yamal continue sa progression, lui qui avait marqué les esprits lors de l'Euro 2024. Forcément, les comparaisons avec Lionel Messi fusent au vu de sa qualité. « On n’avait pas envie que le match s’arrête. Il se passe quelque chose dès qu’il touche le ballon. Il ne faut pas avoir peur des superlatifs et des comparaisons. On est sur un génie, son entraîneur et ses adversaires le disent aussi. C’est la réalité. On est obligé de le comparer à Messi, le meilleur joueur de la planète foot et peut-être le meilleur joueur de l’histoire. On parle de génies » poursuit Jérôme Rothen.