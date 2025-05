Lamine Yamal avec Kylian Mbappé : L'annonce lunaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le FC Barcelone tenait un nouveau joyau après Lionel Messi 20 ans plus tard ? Lamine Yamal impressionne son monde. A l'instar de Lamine Yamal : troisième meilleur joueur du monde après Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé de son point de vue. Pour autant, l'attaquant de l'Inter a lâché une punchline lourde de sens au sujet de Yamal. Explications.

Au FC Barcelone, il y a un certain Lamine Yamal. Le jour de ses 17 ans le 14 juillet 2024, la jeune pépite issue de la réputée Masia remportait l'Euro avec la sélection espagnole. Depuis, l'ailier formé au Barça n'a cessé d'accroître son influence sur le jeu d'Hans-Dieter Flick et répond régulièrement présent dans les grands matchs notamment face au Real Madrid ou par exemple face à l'Inter en demi-finale de Ligue des champions mercredi soir (3-3).

«Le meilleur joueur du monde est Français, le deuxième je pense qu'il est aussi Français»

Auteur d'un but de soliste semant la zizanie dans la solide arrière-garde milanaise, Lamine Yamal a reçu divers discours élogieux de Thierry Henry ou encore de Simone Inzaghi, coach de l'Inter. Mais du point de vue de Marcus Thuram, le meilleur joueur du monde n'est pas l'international espagnol. « Le meilleur joueur du monde, je ne pense pas. Le meilleur joueur du monde est Français, le deuxième je pense qu'il est aussi Français. Peut-être le troisième. Ousmane (ndlr Dembélé) et Kylian (ndlr Mbappé). (sourire) ».

«Les joueurs comme ça, on ne les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Une prise à 11 peut-être»

Pour autant, Marcus Thuram, premier buteur de la folle demi-finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'Inter, n'est pas aveugle. Selon lui, personne ne peut arrêter Lamine Yamal et ne s'est pas dispensé de faire une annonce particulièrement lunaire à l'égard de la vedette du Barça. « Mon échange avec Di Marco ? Je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe, c'est Lamine Yamal il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il ne fallait rien lâcher, continuer et continuer pour le fatiguer. Les joueurs comme ça, on ne les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Une prise à 11 peut-être (rires) on verra ce que le coach nous demande ».