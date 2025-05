Laure Boulleau - Samir Nasri : Le conflit sur Canal+ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Ousmane Dembélé ou encore Lamine Yamal, Raphinha fait aujourd’hui partie des prétendants au Ballon d’Or. Qui aurait pu prédire cette trajectoire à l’international brésilien ? Visiblement, cela ne semble pas surprendre Laure Boulleau. Un avis qui n’a d’ailleurs pas manqué d’étonner Samir Nasri.

Ce mercredi soir, lors de Barcelone-Inter Milan, Lamine Yamal a attiré toute la lumière sur lui. Le crack blaugrana, auteur d’un but, a été époustouflant. Raphinha a lui aussi été décisif avec une passe décisive pour Ferran Torres et en étant à l’origine du 3ème but du Barça avec une frappe terrible. De quoi confirmer l’excellente saison du Brésilien. En effet, aujourd’hui, Raphinha est l’une des prétendants au Ballon d’Or.

« Honnêtement, je ne suis pas trop surprise »

A 28 ans, Raphinha est dans la forme de sa carrière. Un niveau qu’on pouvait difficilement prédire en le voyant à Rennes, à Leeds où même à ses débuts à Barcelone. Pourtant, Laure Boulleau n’est elle pas surprise en voyant où en est aujourd’hui le Brésilien. « Surprise par la trajectoire de Raphinha ? Honnêtement, je ne suis pas trop surprise. Je me souviens de ses premiers matchs avec Rennes et je trouvais qu'il avait vraiment quelque chose en plus des autres, une technique, une créativité. A Leeds, je l’ai vu faire des actions extraordinaires », a-t-elle lâché sur Canal+ à propos de Raphinha.

« Je n’y crois pas »

Samir Nasri n’a lui en revanche pas été d’accord avec Laure Boulleau. « Tu n’es pas surprise ? Si tu m’avais dit que Raphinha serait peut-être favori Ballon d’Or là, je n’y crois pas », a-t-il répondu à l’ancienne joueuse du PSG. Cette dernière a alors ajouté concernant le Brésilien du FC Barcelone : « A Leeds, je trouvais que c’était un joueur qui avait des qualités au-dessus de la moyenne. Après, c’est sûr que c’est un coup de poker. Il a ce côté des joueurs brésiliens où tu as l’impression que quand il n’est pas en confiance, ça ne peut pas être le joueur qu’il est aujourd’hui et quand il est en pleine confiance, c’est un joueur dingue ». Au contraire de Laure Boulleau, Nasri est lui bel et bien surpris par Raphinha : « Moi je suis un peu surpris, je savais que c’était un bon joueur, mais je ne le voyais pas aller aussi haut franchement. Là, il fait partie des meilleurs au monde ».