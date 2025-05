Canal+ : Le remplacement très risqué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Détenteur des droits de la Ligue des champions, Canal+ s'appuie sur de duos de commentateurs pour les meilleures affiches de la compétition. C'est notamment le cas de celui composé par Paul Tchoukriel et Sidney Govou. Ce dernier remplace d'ailleurs Habib Beye. Pas une mince affaire comme le souligne Pierre Ménès.

Cette saison, Canal+ possède deux duos de commentateurs pour les affiches de Ligue des champions. Pour le grand match de la semaine, en général, celui du PSG, ce sont Paul Tchoukriel et Sidney Govou qui sont aux commentaires. Et Pierre Ménès rappelle que l'ancien joueur de l'OL a eu la lourde tâche de remplacer Habib Beye aux commentaires lorsque ce dernier avait décidé de se consacrer à sa carrière d'entraîneur. Pas une mince affaire pour Govou.

Govou remplace Beye, le choix risqué

« Paul, j'ai commenté quelques matches avec lui, notamment un match à Brighton. Un Brighton-Liverpool il me semble, le 1er janvier. J'étais pas bien parce que j'avais été cambriolé la nuit précédente et il avait été d'un grand soutien. Il débutait à l'époque et il a pris de l'envergure », raconte-t-il dans sa vidéo sur son compte YouTube, avant de poursuivre.

«Ce n'était pas forcément évidemment»

« Avec Govou, c'est un duo remarquable. Surtout pour Sidney qui devait prendre la place d'Habib (Beye, NDLR), ce qui n'était pas forcément évidemment parce que Habib a mis la barre assez haute en terme de commentaire de match », ajoute Pierre Ménès.