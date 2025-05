Le boss de l’OM se fait allumer, une plainte va tomber ?

Dernièrement, Pablo Longoria était présent en conférence de presse pour faire un bilan de la saison. Le président de l’OM a notamment déclaré vouloir éradiquer une maladie qui touche l’OM et cela n’a pas plu à Michel Moulin.L’homme d’affaires a affirmé que le dirigeant espagnol n’agissait pas en patron, tout en dévoilant que ce dernier avait voulu porter plainte contre lui.

Selon Pablo Longoria , l’effectif professionnel de l’ OM n’est pas assez protégé et tout le monde peut notamment observer les entraînements, ce qui déplait au président marseillais. Ce dernier compte donc changer cela. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il y a une façon de vouloir se mêler des affaires des autres que je n'ai vu nulle part au monde. C'est une maladie et je vais éradiquer cette maladie. Chacun des salariés pouvait voir les entraînements, qui allait jouer le week-end. Ce n'est pas normal. Il y a des tensions internes qui ne vont pas dans la bonne direction des intérêts sportifs. »

« Il n’a pas le charisme pour être le patron de l’OM »

Cette déclaration de Pablo Longoria n’a pas plu à tout le monde, à commencer par Michel Moulin. Au micro de Sud Radio, l’entrepreneur français a affirmé que l’Espagnol n’avait pas les épaules pour être le président de l’OM. Il a également dévoilé au passage que le dirigeant marseillais avoulait l'attaquer en justice. « Monsieur Longoria voulait m’attaquer en diffamation parce que j’avais dit qu’il fallait faire le ménage à l’OM. Il avait une directrice de la communication nulle depuis des années et ça y est, ils l’ont enlevée. Le seul problème qu’il a ce garçon, je le répète, et là en faisant ça encore une fois, il a tort, c’est pas un patron. Un patron, il ne dit jamais ça. Il fait, il nettoie et après il fait le constat. De l’annoncer, c’est nul, c’est nul. Il n’est pas au niveau d’un patron. On sent quand même que c’est pas un mauvais garçon, mais il n’a pas le charisme pour être le patron de l’OM. Et là, quand il dit "je vais faire le ménage", fais le ménage ! Un patron, il fait le ménage, il ne l’annonce pas. »